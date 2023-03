Inzaghi sorride, quarti di Champions raggiunti e ora punta alla storia

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/03/2023

Inzaghi finalmente può sorridere. La sua Inter è riuscita a reggere l’urto del Do Dragao e raggiunge i quarti di finale di Champions League. Vera impresa se si pensa al giorno dei sorteggi dei gironi e l’accoppiamento con Bayern Monaco e Barcellona.

Il tecnico è intervento in conferenza stampa dicendo che i suoi hanno fatto un’ottima partita. “I ragazzi sono stati bravissimi. Ho visto un grande gruppo che si è compattato contro una squadra difficile da affrontare.” È poi sceso nei particolari. “Ottimo il primo tempo e nell’ultima parte della ripresa abbiamo sofferto tuti insieme. Direi che abbiamo fatto la storia dell’Inter”.

Passaggio del turno che è passato da 7 minuti di recupero davvero in cui si è gettato tutto oltre l’ostacolo. Il tecnico ha sottolineato che la fortuna conta relativamente. “Penso che nei 180’ non abbiamo subito gol contro un’avversaria più esperta. Ora giocheremo i quarti con grande fiducia.” Inzaghi, impresa dei suoi che conquistano i quarti dopo 12 anni. Per quanto riguarda le voci sul suo futuro al momento giusto parlerà.

Come riporta anche gazzetta.it, Inzaghi ha poi speso parole per questi giorni post La Spezia che sono stati davvero duri. Alla domanda su se si tratta di una rivincita per lui, il tecnico ha risposto: “Io non festeggio troppo, sono tranquillo. Quando sarà il momento, parlerò: sono nel calcio da anni, so quali critiche devo ascoltare e quali no, da chi sono mosse a da dove arrivano”.