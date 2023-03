Inzaghi-Inter, lo sfogo fa discutere: il giornalista spiega tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/03/2023

Inzaghi-Inter, lo sfogo dopo la partita contro il Porto fa ancora discutere. La partita dello stadio Do Dragao, ha lasciato enorme soddisfazione in casa nerazzurra per avere raggiunto dopo ben 12 anni i quarti di finale della Champions League. Un traguardo tanto agognato e, finalmente, raggiunto contro una squadra ostica.

Intanto, in attesa dei sorteggi di domani, fanno ancora discutere le parole del post-partite di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro si è lasciato andare ad uno sfogo dopo le grandi critiche ricevute per l’andamento parecchio altalenante avuto in campionato dalla squadra e che ha impedito di lottare per lo scudetto. Di questo, ha parlato il giornalista Xavier Jacobelli.

Inzaghi-Inter, lo sfogo nel post-partita contro il Porto fa ancora discutere: Jacobelli parla dell’accaduto

Dunque, un Simone Inzaghi come mai si era visto quello che in conferenza stampa ha rivendicato il proprio lavoro e ha messo i puntini sulle ‘i’. Di questo, intervenuto ai microfoni di Radio TMW, ha parlato il giornalista Xavier Jacobelli. Per il giornalista, infatti, il tecnico ha subito parecchio le critiche ricevute anche a livello personale.

A suo avviso, infatti, l’allenatore non avrebbe apprezzato l’essere stato messo in discussione anche da alcuni dirigenti. In certe occasioni, i conti si dovrebbero fare alla fine e non a stagione in corso, anche perchè ci sono degli obiettivi importanti da raggiungere e non bisogna mettere al centro altre situazioni. Insomma, la vicenda Inzaghi fa ancora discutere e si protrarrà fino alla fine dell’anno, in attesa di capire quello che sarà il futuro del tecnico.