Inter, un cambio di passo che fa riflettere Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 10/02/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport propone un dato sulla stagione nerazzurra. Nel girone d’andata i nerazzurri hanno viaggiato ad una altissima media gol a partita. Match conclusi con scarti roboanti di 3 e 4 gol sugli avversari.

Musica completamente cambiata nel girone di ritorno in cui i ragazzi di Inzaghi hanno stentato a trovare la via del gol vincendo quasi sempre “di corto muso”.

“Nel 2024, la musica è cambiata: certo, ci sono state le affermazioni roboanti sul campo del Monza (5-1) e nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio (3-0), ma anche le sofferenze per superare Hellas Verona, Napoli, Fiorentina e Juventus. Normale vista l’importanza della posta in palio? Forse sì, ma dietro questi risultati ci sono anche altre considerazioni che Inzaghi e al suo staff non hanno mancato di fare.”