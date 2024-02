Inter, un Big pronto al rinnovo. Rivoluzione sui bonus proposti

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/02/2024

Inter, se sul campo si procede a gonfie vele anche sulle scrivanie dirigenziali si lavora a pieno ritmo.

Per quanto riguarda i rinnovi uno dei più importanti è quello che riguarda Nicolò Barella. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe già un principio di accordo per portare la scadenza al 2029. Mancherebbe solo l’ok di Zhang, dopo che il procuratore del centrocampista, Alessandro Beltrami, ha dato il suo via libera dopo un incontro avvenuto a Riad in occasione della Supercoppa. Probabile un altro incontro a Madrid quando i nerazzurri saranno in Spagna per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico di Simeone.

Inter, per Barella si avvicina il rinnovo fino al 2029. Sette milioni l’anno più compartecipazione agli utili

Curiosità per le modalità del rinnovo. L’Inter starebbe studiando una sorta di compartecipazione dei giocatori agli incassi della squadra e al cammino internazionale. Più l’Inter guadagnerà da botteghini e percorso Champions e Mondiale per club, tanto più guadagnerà il giocatore. Di fatto, con questa formula, ai giocatori non sarebbe riconosciuto il classico premio per la vittoria di un trofeo, ma viene inserito direttamente nel contratto un premio in base a risultati ed introiti.

L’ex Cagliari dovrebbe avere un salario annuale di 7 milioni di euro al quale si aggiungeranno appunto bonus e compartecipazione agli utili. Lo stesso modello potrebbe esser proposto a Lautaro Martinez, altro dossier importante sulla scrivania di Marotta.