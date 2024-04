Inter, tutto nasce in una riunione della scorsa estate

di Redazione, pubblicato il: 03/04/2024

(Inter) Marco Barzaghi ai microfoni di Sky Sport analizza il momento attuale dei nerazzurri e torna alla scorsa estate quando tutto nacque in un preciso momento.

“Lautaro Martinez e Thuram hanno tirato la carretta per tutta la stagione. Dopo l’infortunio il francese non è tornato al suo livello. Pagano le fatiche di questa stagione. Un momento di appannamento anche per l’argentino ci sta. Adesso ci stanno pensando Dimarco, Bastoni, Barella da migliore in campo, Darmian sempre utile. Hanno portato mentalità che conquista tutti gli altri. Il segreto della stagione è la riunione di agosto in cui Lautaro Martinez ha preso la fascia di capitano. Volevano dimostrare di valere e lo hanno fatto”.