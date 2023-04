Inter, torna Conte? Mou più semplice, ma occhio ad un altro big

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/04/2023

Inter, per la prossima stagione si cerca un nuovo allenatore. Quest’anno, la squadra nerazzurra, soprattutto in campionato, non ha offerto prestazioni all’altezza del proprio nome. Di conseguenza, anche i risultati hanno iniziato a scarseggiare e, dall’obiettivo scudetto, si è finiti ad avere un abisso tra sè ed il Napoli capolista.

Non solo, ma anche la qualificazione alla prossima Champions League è in bilico, dal momento che, per i primi quattro posti, c’è una grande bagarre. Ecco che, allora, su Simone Inzaghi, iniziano ad esserci pensieri di esonero. Nella lista dei dirigenti nerazzurri ci sono molti allenatori interessanti, ma anche parecchi big da tenere d’occhio.

Inter, per la prossima stagione si cerca un nuovo allenatore: tutti i nomi nella lista dei dirigenti

Dunque, per quanto riguarda la panchina nerazzurra, la posizione di Simone Inzaghi non più granchè solida. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, in viale della Liberazione stanno riflettendo su una lista di nomi di diversa portata e con ingaggi differenti. In primis, quello di Roberto De Zerbi, anche se la sua candidatura sembra più vicina a squadre di Premier.

Senza dimenticare il nome di Italiano, stasera avversario nerazzurro, e quello dell’ex Thiago Motta. Si è parlato tanto di un ritorno di Conte, ma sembra difficile un ricongiungimento con la squadra nerazzurra. Più facile arrivare a Mourinho, che potrebbe andar via da Roma e che tornerebbe subito in nerazzurro. Occhio anche a Simeone, molto apprezzato in dirigenza, anche se dovrebbe accettare un terzo rispetto a quanto percepito all’Atletico Madrid oggi.