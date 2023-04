Inter-Fiorentina: quante sorprese di Inzaghi! La probabile di stasera

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/04/2023

Inter-Fiorentina, la probabile formazione di stasera. La partita che andrà in scena a San Siro, per la squadra nerazzurra, sarà molto importante per provare a ritrovare la via della vittoria in campionato dopo le due sconfitte consecutive contro Spezia e Juventus. L’avversario è di quelli che, tradizionalmente, ha sempre messo in difficoltà i nerazzurri, ovvero la Fiorentina.

La squadra di Italiano, memore il risultato e come è arrivato, della partita d’andata, avrà il dente avvelenato e cercherà di raggiungere la vittoria per continuare nella corsa al sogno europeo. Secondo il giornalista Alfio Musmarra, Inzaghi potrebbe schierare una formazione a sorpresa. In porta, giocherà Onana, con Darmian, de Vrij e Bastoni in difesa. I cinque in mezzo saranno Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Gosens, mentre in avanti, accanto a Lukaku, ci sarà Correa e non Lautaro, stanco per gli impegni con la sua Nazionale.

Insomma, tante sorprese, con l’augurio, lato nerazzurro, che questa sera possano arrivare finalmente i tre punti che mancano dalla partita contro il Lecce.