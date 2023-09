Inter, Thuram spenge i sorrisi dei cacadubbi

di Redazione, pubblicato il: 23/09/2023

(Inter) Andrea Paventi su Sky Sport parla dell’impatto che Marcus Thuram sta avendo nel gioco dell’Inter e più in generale nel campionato italiano. Niente di scontato solo fino a poche settimane fa, al termine del mercato non tutti erano convinti delle qualità del francese e della sua capacità di far dimenticare in fretta Lukaku.

“Lukaku è andato, ma c’è Marcus Thuram che tutti conoscevano poco. Nel precampionato non se ne parlava così bene, ma l’impatto è stato devastante in Serie A. Presenza fisica, debutti importanti come quello del derby col Milan. Deve dimostrare nel lungo periodo ancora, ma soltanto Milito e Osvaldo hanno fatto meglio per numeri di gol e assist alle prime partite»