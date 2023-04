di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 19/04/2023

Inter, il match di questa sera potrebbe risultare decisivo per il futuro di Simone Inzaghi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di clamorosa debacle il tecnico potrebbe essere esonerato immediatamente.

La società non sarebbe affatto soddisfatta della situazione che si è venuta a creare e sarebbe pronta a correre ai ripari per tentare di salvare la stagione. I nerazzurri sono attualmente al quinto posto in classifica e rischiano seriamente di non riuscire neanche a qualificarsi alla prossima Champions League.

Inter, clima di tensione: Chivu eventuale traghettatore

Inzaghi è sulla graticola e una clamorosa eliminazione nonostante lo 0-2 dell’andata potrebbe portare novità ad Appiano già a partire da domani. Al suo posto, riporta la rosea, sarebbe pronto Cristian Chivu.

Stasera dunque si deciderà anche il futuro della panchina nerazzurra. L’obiettivo di Inzaghi è senza dubbio quello di entrare nella storia del club e diventare il sesto allenatore della storia interista a riuscire a centrare l’obiettivo semifinale.