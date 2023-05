Inter, si va in Champions League se… ecco tutte le combinazioni 

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/05/2023

Inter, per conquistare il pass per la prossima edizione della Champions League manca poco, ma ancora non è fatta. Se infatti tutti i tifosi nerazzurri sperano di arrivarci tramite la strada che passa da Istanbul, con la penalizzazione della Juventus la strada del campionato resta la più agevole.

Da ieri sera la Lazio è matematicamente in Champions raggiungendo il Napoli Campione d’Italia. I nerazzurri devono accaparrarsi uno degli ultimi due posti rimasti. A due giornate dalla fine, che vedranno i nerazzurri dover affrontare l’Atalanta, una delle competitor al piazzamento in casa, e il Torino sotto La Mole, le combinazioni per accedervi sono diverse.

Fondamentalmente l’Inter si qualifica se vince o pareggia con l’Atalanta, oppure non facendo punti con gli Orobici ma vincendo contro i Granata di Juric.

Inter, basta un punto contro l’Atalanta per arrivare in Champions League. Altrimenti si deciderà tutto all’ultima giornata con il cuore in gola.

Partendo da ciò le strade potrebbero diventare tortuose se l’Inter non riuscisse a fare punti. Ecco cosa potrebbe succedere secondo quanto riporta calcioefinanza.it.

L’Inter si qualifica se: perde contro l’Atalanta, pareggia contro il Torino e sia Atalanta che Milan arrivano entrambe a 67 punti. La classifica in questo caso sarebbe, in base alla classifica avulsa: 3) Milan 67 , 4) Inter 6, 75) Atalanta 67 perde contro l’Atalanta con un gol di scarto, pareggia contro il Torino e l’Atalanta non recupera la differenza reti generale (oggi +27 Inter e +16 Atalanta). La classifica vedrebbe al quarto posto: Inter e Atalanta 67 (Inter avanti per la differenza reti generale) perde con l’Atalanta, pareggia con il Torino ma l’Atalanta non fa più di quattro punti. In questo caso la classifica sarebbe: Inter 67,Atalanta 65; perde con l’Atalanta e pareggia con il Torino, l’Atalanta fa al massimo quattro punti, il Milan ne fa due e non recupera la differenza reti generale (oggi +27 Inter e +18 Milan). In questo caso la classifica sarebbe: Inter e Milan 67 (si decide sulla differenza reti generale), Atalanta 65; perde con Atalanta e Torino con massimo otto gol di scarto complessivo ma il Milan fa massimo due punti. In questo caso la classifica sarebbe: Inter e Milan 66 (Inter avanti nella differenza reti); perde con Atalanta e Torino, il Milan fa due punti e la Roma sei (davanti nella classifica avulsa). In questo caso la classifica sarebbe: Inter 66, Milan 66, Roma 66 Al contrario, l’Inter è fuori dalla corsa Champions se (al netto delle ipotesi sulla differenza reti generale): 1.Perde contro Atalanta e Torino, il Milan fa almeno 4 punti e l’Atalanta ne fa 6; 2Perde con due gol di scarto contro Atalanta e pareggia con il Torino.

Insomma l’obiettivo sarebbe non arrivare all’ultima giornata con l’acqua alla gola…