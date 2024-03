Inter, si prepara la stangata per Acerbi

di Redazione, pubblicato il: 19/03/2024

(Inter) La vicenda Juan Jesus–Acerbi tiene banco su tutte le testate. Le parole di stampo razzista che il difensore nerazzurro avrebbe rivolto a quello partenopeo sono all’esame della Procura Federale. Acerbi ieri ha lasciato il ritiro della nazionale dopo un consulto con Spalletti e mentre si dirigeva alla stazione ha parlato con i giornalisti smentendo di aver pronunciato quelle frasi.

“Non ho mai detto nessuna frase razzista, sono molto sereno. Sono un professionista da vent’anni e so quello che dico, nessuna parola di quel tipo è uscita dalla mia bocca. è stato lui che ha frainteso. Dispiace aver lasciato la Nazionale, al razzismo dico vaff…”.

La Procura con tutta probabilità convocherà i protagonisti della vicenda e l’arbitro La Penna per un confronto diretto. Non esistono immagini delle parole di Acerbi ma questo potrebbe non essere importante per la decisione finale. Esistono precedenti, soprattutto per fatti accaduti nelle serie minori, in cui sanzioni pesantissime sono state irrogate sulla base delle sole testimonianze.

Per Acerbi si profila una stangata, le possibili 10 giornate di squalifica segnerebbero la fine del suo campionato.