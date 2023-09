Inter, si cerca di blindare un pilastro della squadra: per lui si cerca l’intesa fino al 2028

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/09/2023

Inter, si cerca di blindare un pilastro della squadra con il rinnovo di contratto. Mentre la squadra di Simone Inzaghi, in questo momento, è scissa visti gli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali, in viale della Liberazione non si perde tempo e si cerca di blindare quelli che rappresentano i migliori talenti della rosa di Simone Inzaghi per il futuro.

Uno di questi, sicuramente, è Federico Dimarco, esterno sinistro al momento impegnato con la Nazionale di Luciano Spalletti, e che rappresenta uno dei pilastri della squadra. Secondo quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb, per lui si cerca un’intesa per allungare il contratto fino al 30 giugno del 2028 – l’attuale contratto scade, invece, il 30 giugno del 2026.

Al momento, le parti, sono ancora distanti per quanto riguarda l’adeguamento dell’ingaggio del ragazzo. Per questo, ci vorranno degli incontri e del tempo per trovare la quadra. Quello che è certo è che, sia dal lato di Dimarco, che dal lato della società nerazzurra, la volontà rimane quella di continuare insieme ancora per tanto tempo. Dal vivaio alla prima squadra, diventando un pilastro ed uno dei migliori esterni sinistri nel proprio ruolo. Dimarco-Inter, una storia che si vuole continuare ancora insieme per tanti anni. Si cerca l’intesa definitiva.