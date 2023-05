Inter Sassuolo probabili formazioni, Inzaghi ha scelto il tandem d’attacco

di Simone Salines, pubblicato il: 13/05/2023

INTER SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI – Dalla redazione di Sky Sport si apprendono gli ultimi sviluppi circa l’undici nerazzurro.

Sarà una sfida dall’importanza notevole quella che andrà in scena questa sera allo Stadio Meazza. Nonostante la testa sia probabilmente alla gara di ritorno contro il Milan in Champions League, gli uomini di Simone Inzaghi devono ancora aggiudicarsi un posto tra le prime quattro. Insomma, nonostante il momento delicato, i nerazzurri non possono permettersi di snobbare l’impegno di campionato contro i neroverdi.

Inter Sassuolo probabili formazioni, chi può giocare dal 1′

Mentre Atalanta e Milan si preparano a scendere in campo rispettivamente contro Salernitana e Spezia, i nerazzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato delle altre due concorrenti per il quarto posto. Chiaramente ciò non dovrà incidere sulla prestazione della squadra, e a prescindere da tutto il tecnico piacentino è pronto a schierare una formazione funzionale e allo stesso tempo atipica.

In porta infatti il capitano Samir Handanovic farà accomodare in panchina Andrè Onana, con Danilo D’Ambrosio, Stefan De Vrij ed Alessandro Bastoni a completare il terzetto difensivo. La cabina di regia sarà affidata a Marcelo Brozovic che sarà affiancato dalle mezze ali Henrikh Mkhitaryan e Roberto Gagliardini, mentre sulle fasce agiranno Raoul Bellanova e Federico Dimarco. In avanti, spazio a Romelu Lukaku (che oggi compie 30 anni) e Joaquin Correa.