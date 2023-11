Inter, Sala torna a parlare del nuovo stadio: il sindaco torna sui suoi passi?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/11/2023

Inter, Sala parla del nuovo stadio. Dal 2019 ad oggi, si sono sentite tante chiacchiere e pochi fatti in merito alla costruzione di un nuovo stadio a Milano. Dopo l’approvazione del progetto della Cattedrale di Populous, di fatto si è giunti ancora alla situazione di partenza e non si vede nemmeno l’ombra di un nuovo impianto per Inter e Milan nella città di Milano.

Proprio per questo, le due società, hanno deciso di cambiare destinazione e di iniziare a sondare il terreno per quanto riguarda altre aree in zone limitrofe alla città di Milano. I nerazzurri avrebbero prescelto la zona di Rozzano, per cui ci sarebbero stati già alcuni incontri positivi che sicuramente dovranno andare avanti e dovranno avere attuazione concreta per mandare avanti il progetto.

Intanto, il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, ha parlato, come riportato dall’ANSA, di questa ipotesi e di quelle che dopo tanto tempo passato ad ostacolare ogni proposta, sarebbero le sue intenzioni su un nuovo stadio.

Ecco le parole di Sala: “A questo punto lo faremo, convocheremo le squadre. Continuo a ribadire che a mio giudizio è un errore andare fuori da Milano per problemi di gestione. Stadio Inter a Rozzano? Non metto in dubbio che l’Inter possa essere avanti, ma non ne so niente. Nessuno è venuto da me a presentare il progetto di Rozzano”.