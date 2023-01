Inter, per un top aumentano i tempi di recupero. Handanovic migliora

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/01/2023

Inter, sicuramente è il tempo di avere tutti a disposizione e l’assenza di Marcelo Brozovic si fa sentire. Non sembra ci siano buone notizie all’orizzonte. Inter, continua il recupero di Brozovic, ma non ci sarà con la Cremonese. Torna Handanovic.

Secondo quanto riporta Sky Sport il centrocampista croato, tornato dal Mondiale infortunato, non è ancora pronto per scendere in campo. Il giocatore anche nella seduta odierna ha continuato a sentire fastidio al soleo e quindi le possibilità che ci sia contro la Cremonese diminuiscono drasticamente.

Starà ad Inzaghi scegliere tra Chalanoglu e Asllani per sostituire ancora il regista nerazzurro.

Anche Samir Handanovic ha continuato ad allenarsi a parte. Il portiere sloveno sta cercando di recuperare anche lui da un infortunio e il suo rientro sembrerebbe poter avvenire già nel weekend.