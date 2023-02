Inter, per Il Giornale il cambio societario sarebbe a un passo. Lo scenario

di Diego De Cicco, pubblicato il: 17/02/2023

Inter, notizie nuove sul fronte societario, a riportarle è Il Giornale.

Secondo il quotidiano milanese la questione societaria sarebbe addirittura alla svolta. La soluzione arriverebbe da un fondo d’investimento statunitense che sarebbe pronto a rilevare l’intera società. Il fondo a stelle e strisce vorrebbe puntare sul club nerazzurro per entrare nel mondo del calcio europeo. Per il quotidiano non solo l’indiscrezione è vera, ma ci sarebbero persone pronto a giurare che entro due settimane tutto sarà più chiaro con la trattativa per il passaggio di proprietà che si concretizzerebbe in estate.

Inter, ci sarebbe un’offerta importante da un fondo americano. Entro due settimane si dovrebbero conoscere tutti i dettagli.