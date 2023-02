Mercato Inter, scelti quattro nomi per la prossima stagione (GdS)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 17/02/2023

Mercato Inter – La società nerazzurra si rifà il look. E’ già tempo di riflessioni in vista della prossima stagione, per una rosa che potrebbe subire profondi cambiamenti. A fronte di qualche addio (Skriniar, forse Brozovic), non mancano le opzioni in entrata. Dall’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport quattro nomi low cost che piacciono molto ai dirigenti.

“L’Inter si rifà in 4”, l’immagine emblematica proposta dal quotidiano. Ma chi sono i nomi che fanno gola? Due difensori e due centrocampisti sono sul taccuino di Marotta. Quanto alla retroguardia, si tratta di Smalling della Roma e Soyuncu, calciatore turco del Leicester. Il destino del primo è strettamente legato a De Vrij, alle prese con un rinnovo dai risvolti incerti. Soyuncu, invece, sarebbe un pallino di Ausilio, su cui forte è la concorrenza dell’Atletico Madrid.

Non mancano le idee neppure a centrocampo. Sul taccuino Kessie (in uscita dal Barcellona, amico di Calhanoglu con cui parlerebbe spesso) e Pereyra, attualmente all’Udinese (e già con Marotta alla Juventus).