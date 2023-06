Inter, per il dopo Onana si punta all’esperienza tra i pali

di Diego De Cicco, pubblicato il: 26/06/2023

Inter, l’avventura di André Onana in nerazzurro sembra giunta ai titoli di coda. Il Manchester United starebbe per presentare un’offerta da 50 milioni di euro, cifra irrinunciabile per un giocatore preso a zero appena l’estate scorsa.

I nerazzurri, perso Vicario finito al Tottenham, si stanno guardando intorno e sembrerebbero optare per un profilo esperto senza un importante investimento monetario. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero 3 i giocatori finiti nel mirino di Marotta.

Inter, Onana sempre più lontano. Per sostituirlo si punta all’usato garantito, in lizza ci sono: Sommer, Lloris e Navas.

Il primo della lista sarebbe il portiere elvetico Sommer, che il Bayern Monaco lascerebbe partire in prestito. Le altre piste portano a Hugo Lloris, vicecampione del Mondo in Qatar con la sua Francia dopo che nel 2018 aveva alzato la coppa del Mondo al cielo. Con un’esperienza internazionale altissima e destinato a fare il secondo, proprio di Vicario agli Spurs, accetterebbe di giocare in Italia con la maglia nerazzurra. La terza opzione sarebbe Keylor Navas. Anche lui ha un’esperienza internazionale da vendere ma anche molte primavere sulle spalle. Si tratta, come del francese di un classe 1986, che dopo l’esperienza al Nottingham Forest è tornato al PSG. Non è nei piani tecnici dei francesi e può liberarsi avendo un contratto in scadenza nel 2024.

Insomma per il prossimo anno si punta solo a tanta esperienza tra i pali, anche senza un progetto a lunga visione.