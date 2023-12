Inter, parla ancora l’agente di Lautaro: parole importantissime sul rinnovo dell’argentino

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/12/2023

Inter, parla l’agente di Lautaro Martinez. Dopo il pareggio di ieri, c’è un po’ di delusione nell’ambiente nerazzurro che avrebbe voluto accedere agli ottavi di finale qualificandosi da prima per evitare un sorteggio di ferro. Così non è stato e la testa dovrà andare necessariamente alla delicatissima partita di campionato di domenica sera contro la Lazio. Intanto, intervistato dal sito Numero Diez, l’agente di Lautaro, Alejandro Camano, ha parlato con parole importanti, del rinnovo del suo assistito. Ecco le parole di Camano.

Sullo stato del rinnovo: “Io non posso darti nello specifico questa informazione, perché stiamo parlando tutti i giorni con l’Inter. Io posso dirti che noi abbiamo una relazione spettacolare con il club. Da anni sono in rapporto con i nerazzurri, perché sono procuratore di Hector Cúper e quindi in tutta la vita ho parlato tanto con l’Inter. Ora ho una bellissima relazione con con tutta la dirigenza. Lautaro Martinez è molto felice di stare a Milano però, per adesso, noi abbiamo appuntamenti, parliamo di tutto, il rapporto è molto vivo. Ma non posso dirti ‘domani vado’, perché per ora stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Quello che deve posso dirti per ora è questo: Lautaro è molto felice e dobbiamo lavorare affinché il futuro di Lautaro sia legato a quello dell’Inter. Però, per adesso, tranquillità”.

Sull’anno di Lautaro: “Lautaro ha 26 anni ed è in un momento di grande felicità. Ha avuto il secondo figlio. Ha una grande e bella famiglia. Gioca nella squadra che tifa e che gli piace tanto. Oggi l’unica cosa che pensa è dare tutto il suo cuore a questa squadra. E io lavoro per questo. Lavoro affinché con l’Inter arrivi nella migliore situazione. Stiamo in un grande momento”.