Inter, ora hai anche Cuadrado. Inzaghi può sorridere

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/11/2023

Inter, ieri a Torino si è rivisto in campo anche Juan Cuadrado.

Afflitto da un’infiammazione al tendine d’Achille sinistro, che ancora non gli è completamente passata, il colombiano è entrato al 70 esimo contro la sua ex squadra. Il clima, come ovvio che sia per un giocatore che passa da Juventus a Inter, non è stato di certo benevolo, ma non gli ha impedito di dare il suo contributo ai nerazzurri. Come riporta anche La Gazzetta dello Sport, Cuadrado si è ben comportato nei minuti finali del match e non ha certo tirato indietro la gamba come ha sentito Kostic, vittima di un fallo duro, che è costato il giallo al colombiano ex Chelsea.

Inter, Cuadrado entra e convince. Buona la prova del colombiano davanti ai suoi ex tifosi, ma il recupero non è terminato

In poco più di 20 minuti Cuadrado è riuscito a subire 4 falli, più di tutti i suoi compagni, ha tentato più cross di tutti e ha vinto 4 duelli su 5. Degli undici passaggi tentati solo uno è andato a vuoto. Il suo ingresso ha sicuramente acceso la carica alla squadra di Inzaghi che dopo un bell’avvio di ripresa ha accettato i tempi soporiferi della squadra di Allegri.

Come detto ancora non è pienamente recuperato e lo stesso Inzaghi a fine partita ha ribadito che Cuadrado ancora non sia pronto per giocare una partita dal primo minuto. Sicuramente però il recupero, anche a step del colombiano, permette di poter contare su un’altra freccia importante nella faretra del tecnico nerazzurro. Cuadrado può diventare un’alternativa importante specialmente in virtù della sua capacità di saltare l’uomo. Più che una riserva di Dumfries, Inzaghi avrà un altro “titolare”.