Inter, Onana e non solo: i più presenti in Europa fin qui

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 27/11/2022

Inter costantemente in crescita in Europa. Se in campionato la chiave dei nerazzurri è stata l’altalena di risultati, in Champions League la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di poter stare tra le migliori squadre in Europa staccando il pass per gli ottavi di coppa. Barella e compagni hanno battuto il Barcellona di Xavi spedendolo in Europa League, in un girone in cui la compagine spagnola insieme al Bayern sembrava un ostacolo troppo grande per i nerazzurri.

Ma così non è stato. Nonostante i tedeschi si siano dimostrati di un altro livello (due vittorie su due contro l’Inter) il Barça è affondato sotto i colpi nerazzurri. Vittoria a San Siro e pareggio al Campo Nou per 3-3 con impresa sfiorata, hanno rilanciato l’Inter in Europa che ha inoltre vinto facilmente contro la cenerentola del girone, il Viktoria Plzen. Tra i vari dati ottenuti in Europa va analizzato quello delle presenze che ha visto cambiare tante cose.

Inter, da Onana a Skrniar: la classifica delle presenze in questa stagione di Champions

Questa stagione di Champions League ha dimostrato tanto in casa Inter, da gerarchie cambiate (Onana sempre presente e Handanovic mai impiegato) a conferme importanti (Skriniar su tutti).

CLASSIFICA PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE 2022/23:

Edin Dzeko – 6 presenze;

Lautaro Martinez – 6 presenze;

Andrè Onana – 6 presenze;

Henrikh Mkhitaryan – 6 presenze;

Hakan Calhanoglu – 6 presenze;

Milan Skriniar – 6 presenze;

Robin Gosens – 6 presenze;

Nicolò Barella – 5 presenze;

Francesco Acerbi – 5 presenze;

Alessandro Bastoni – 5 presenze;

Denzel Dumfries – 5 presenze;

Kristjann Asllani – 5 presenze;

Joaquin Correa – 5 presenze;

Matteo Darmian – 4 presenze;

Stefan De Vrij – 4 presenze;

Roberto Gagliardini – 4 presenze;

Federico Dimarco – 4 presenze;

Raoul Bellanova – 2 presenze;

Danilo D’Ambrosio – 2 presenze;

Marcelo Brozovic – 2 presenze;

Valentin Carboni – 1 presenza;

Romelu Lukaku – 1 presenza.