Inter Napoli, Inzaghi tira le orecchie ai suoi

di Redazione, pubblicato il: 18/03/2024

L’Inter pareggia con il Napoli, un 1 a 1 che conferma la stanchezza mentale e fisica dei ragazzi di Simone Inzaghi. Stavolta la sosta arriva al momento giusto per ricaricare le batterie in vista del rush finale verso la seconda stella.

Nel post partita il tecnico nerazzurro non ha mancato di sottolineare l’errore dei suoi in occasione del pareggio di Juan Jesus.

“Arriviamo da una settimana con Bologna, Atletico Madrid per 120 minuti e Napoli: sapevamo che era una settimana da circoletto rosso. Abbiamo fatto una grandissima partita, dispiace anche per i tifosi che ci hanno dedicato un’accoglienza da brividi. Ogni settimana ci sono delle cose da imparare, all’82’ potevamo far salire la squadra e marcare meglio, per esempio”