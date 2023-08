Inter-Monza, la probabile di Inzaghi: due ballottaggi per i nerazzurri. E sul ritorno di Acerbi…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/08/2023

Inter-Monza, la probabile formazione di Simone Inzaghi per domani sera. In casa nerazzurra, mentre la dirigenza lavora faticosamente per raggiungere gli ultimi obiettivi di mercato, la squadra prepara l’esordio in campionato. La squadra di Simone Inzaghi se la vedrà nella difficilissima sfida di San Siro contro il Monza che nella passata stagione è riuscito ad ottenere 4 punti contro i nerazzurri e 3 proprio a Milano.

Per questo ci vorrà tutta la massima attenzione per Lautaro e compagni. In porta, il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe schierare il nuovo arrivato Sommer, mentre i tre dietro saranno Darmian, de Vrij e Bastoni.

Il quintetto in mezzo dovrebbe essere composto da Dumfries, in vantaggio su Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, in vantaggio su Frattesi, e Dimarco. In avanti, la coppia dovrebbe essere composta da Lautaro e Thuram.

Ma ci sono novità anche per quanto riguarda il ritorno in campo di Acerbi. Il difensore nerazzurro, per infortunio, salterà la prima partita del campionato contro il Monza e, per l’appunto, al suo posto ci sarà de Vrij. Sempre secondo la redazione di Sky Sport, il ritorno in campo dovrebbe essere previsto per la partita contro il Cagliari di giorno 28 agosto alle ore 20.45.

Ma ora è tempo di concentrarsi su domani, contro una squadra con automatismi collaudati e con giocatori molto interessanti, oltre ai tanti ex che avranno voglia di fare bene.