Inter-Monza, Buchanan verrà convocato: il giocatore oggi non era alla Pinetina, ma…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/01/2024

Inter-Monza, Buchanan oggi assente all’allenamento. Dopo la vittoria ottenuta all’ultimo respiro contro il Verona, in casa nerazzurra si pensa già all’impegno complicatissimo di sabato sera contro il Monza. Una squadra, quella di Palladino, che già nella passata stagione è riuscita a battere in casa proprio la squadra nerazzurra e che vorrà ripetersi anche quest’anno.

Inzaghi dovrà preparare nei minimi dettagli la partita e scegliere la formazione migliore per provare a portare a casa i tre punti. Specie, vista la condizioni fisica non ottimale della squadra che nelle ultime settimane sembra aver perso in brillantezza. Intanto, a gennaio, la società ha messo a disposizione di Inzaghi un acquisto importante come quello di Tajon Buchanan.

Il giocatore è arrivato a Milano e vuole essere convocato per la prossima partita, dopo aver assistito a quella contro il Verona dalla tribuna. Oggi, intanto, il canadese era assente all’allenamento perchè è dovuto volare in Belgio per ottenere il permesso di lavoro. In tal senso, non ci dovrebbero essere problemi e la convocazione per sabato non dovrebbe essere in discussione.

Vedremo, poi, se ci sarà il debutto ufficiale anche per lui. Un giocatore che dovrà calarsi in una nuova realtà, ma che avrà bisogno di tempo per farlo.