Inter, Marotta felice per il prolungamento. Nel 2024 svolta rinnovi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/11/2023

Inter, dopo il derby d’Italia e prima della gara di Champions League contro il Benfica è tornato a parlare l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta.

Il dirigente è intervenuto sul palco dell’evento “Sport Industry Talk” del Corriere della Sera e si è poi intrattenuto con i giornalisti. Si è parlato del pari contro la Juventus e se secondo lui la squadra di Inzaghi avrebbe potuto fai più. Marotta ha risposto che è stata una prestazione positiva che da continuità ai risultati che si sono avuti e questo è da buon auspicio per continuare a lottare per il traguardo più importante.

Parlando poi del momento eccellente di Lautaro gli è stato chiesto cosa pensa del Toro, avendo lui visto e lavorato con tanti campioni. Marotta ha risposto: “Sicuramente è tutto merito suo, è un ragazzo ancora in crescita e ha margini di miglioramento notevoli anche se ha già dimostrato dal punto di vista statistico di fare il proprio dovere.”

Inter, Marotta felice del rinnovo del suo contratto e della dirigenza. A gennaio si chiuderanno i rinnovi

Come raccolto anche da Radio Sportiva si è parlato poi de suo rinnovo con l’Inter: “Sono contento nel momento in cui la proprietà mi propone il prolungamento, non posso che esserne fiero ed essere riconoscente. La risposta mia e dei miei colleghi come Ausilio e Baccin è stata positiva e di conseguenza siamo contenti di poter lavorare ancora per questi colori e per questa società.”

Si avvicina il tempo di rinnovi anche per diversi giocatori nerazzurri. A chi gli chiede se le trattative saranno sbloccate entro la fine del 2023, marmotta ha spiegato:” Non abbiamo delle scadenze precise. Come dico spesso si tratta di prolungamenti di contratto dove esistono due attori, da una parte i giocatori e dall’altra la società, che vogliono entrambi finalizzare in modo positivo questo obiettivo. Quindi direi che se non sarà per la fine del 2023 sarà per l’inizio del 2024.