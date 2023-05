Inter, Lukaku guarda al futuro. Ecco la situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/05/2023

Inter, a poche ore dal match che vale la Coppa Italia, Romelu Lukaku è tornato a parlare del suo futuro.

A riportarlo è il sito Het Laatste Nieuws. Romelu Lukaku, che è protagonista della docu-serie ‘All for One’ di Prime Video dedicata alla Nazionale del Belgio si racconta facendo il punto delle sue scelte, del suo ritorno all’Inter e del suo futuro.

Inter, Lukaku fiero della scelta fatta in estate. Dice di “appartenere” ai nerazzurri.

Big Rom è tornato sulla sua decisione di tornare nella Milano nerazzurra dopo l’anno orribile vissuto al Chelsea. Sulla decisione, anche nei mesi bui di questa annata, non è mai stata messa in discussione da lui. Romelu sul questo punto dice “Penso di essere andato bene al Chelsea la scorsa stagione. Ma allora sapevo che se non avesse funzionato al Chelsea, avrei avuto ancora a disposizione l’Inter. Quando ho firmato di nuovo, sapevo: appartengo a questo posto. Ho questa sensazione anche per l’Anderlecht. Prendo sul serio questo club. Voglio fare del mio meglio. La gente qui lo vede. Essere incoraggiati qui è la cosa migliore che ci sia.”

Una dichiarazione d’amore vera e propria. Poi ancora sul suo futuro “Rimanere qui? Vedremo, vivo alla giornata. Non provo alcuno stress o pressione. Bisogna prendere una decisione. Tutto qui”. ”

È chiaro che a fine stagione tornerà al Chelsea ma la dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a portare avanti la trattativa per il rinnovo del prestito per un altro anno.