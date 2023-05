Inter, Lukaku è un giocatore ritrovato: Fabrizio Biasin fa una rivelazione sul belga

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/05/2023

Inter, Biasin fa una rivelazione su Lukaku. La vittoria di ieri sera per 1-0 contro il Milan, ha suggellato ulteriormente l’accesso alla finale di Champions League che andrà in scena ad Istanbul, dopo che all’andata la gara era terminata per con il risultato di 2-0. Uno dei protagonisti della serata, è stato sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, è subentrato ad Edin Dzeko ed è stato decisivo nel fornire l’assist per il gol di Lautaro Martinez.

Proprio quel Big Rom che, fino a qualche settimana fa, non aveva ancora dimostrato di essere in condizione per rendere al meglio in maglia nerazzurra. L’infortunio, infatti, lo ha limitato tantissimo e il giocatore stesso sta entrando in forma solamente adesso. Su tale tema, il giornalista di Libero e molto vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, ha svelato un retroscena.

Ecco la rivelazione di Biasin: “Il problema che ha avuto Lukaku è stato serio e se ne esce solo con la pazienza. Tra l’altro ieri mi dicevano, e io non lo sapevo, che Simone Inzaghi nelle ultime settimane, anche quando le cose andavano male diceva ‘guardate che Lukaku arriva’. Infatti ora è tornato quello di tre anni fa, ha quel tipo di brillantezza”.