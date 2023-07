Inter, la vera situazione di Onana. L’esperto fa chiarezza

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/07/2023

Inter, sono settimane che si parla di un Onana in uscita direzione Premier League, ma come stanno realmente le cose?

A fare il punto sulla situazione è direttamente il giornalista espertissimo di calciomercato Fabrizio Romano, che parla del camerunese dal suo canale YouTube

Inter, Romano fa chiarezza sulla situazione di Onana. Il Manchester ufficialmente non ha presentato offerte e deve fare prima delle valutazioni interne.

Il giornalista spiega: “Abbiamo sentito venerdì dall’Inter che stavano aspettando un’offerta ufficiale dallo United. Quello che posso dire oggi è che da venerdì a domenica non è cambiato nulla: nessun’offerta dallo United, l’Inter l’aspetta perché sono convinti che gli inglesi la presenteranno, anche se sanno che stanno esplorando diverse opzioni per la porta, inclusa la possibilità di parlare ancora con De Gea. Stanno considerando tutte le opzioni, tra le quali c’è Onana: è tempo di valutazioni interne prima di andare un portiere”.

Insomma chiaramente la situazione continua ad essere quella dell’attesa di quelle che sarà la scelta del club d’oltremanica.. In merito ciò ha anche poco senso proiettarsi in là con la fantasia. Se al momento i Red Devils, che sembrano gli unici interessati realmente al portiere, non hanno effettuato nemmeno una proposta, non si capiscono bene le cifre che stanno venendo fuori in questi giorni. Saranno 40 milioni? 45? 60? Il caso Brozovic ha dimostrato quanto sia inutile farsi aspettative di denari entranti per poi fare voli pindarici e immaginare dove investirli. Al momento quello che conta è la realtà dei fatti.

Ad oggi Onana è un giocatore dell’Inter e seppur se appare difficile che lo sia anche all’inizio della nuova stagione calcistica, finché non arriveranno offerte reali, il mercato dell’Inter è in stallo. In porta inoltre potrebbe concretizzarsi l’addio di Cordaz, con destinazione Arabia Saudita, mentre non nessun comunicato ha spiegato se ci sarà il rinnovo di Capitan Handanovic, il cui contratto è scaduto il 30 giugno.

Inter, il retroscena sul contratto di Thuram.