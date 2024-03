Inter, la Curva Nord non sarà a San Siro: presa di posizione del tifo organizzato. I motivi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/03/2024

Inter, la Curva prende posizione e non sarà a San Siro. La squadra nerazzurra stasera giocherà una partita importantissima contro il Genoa per provare ad allungare sulla Juventus e mettere un solco ancora maggiore per lo scudetto. Intanto, però, la partita di questa sera sarà resa ancora più complicata per l’assenza della Curva Nord. La posizione, molto forte, del tifo organizzato nerazzurro è stata presta dopo le recenti sanzioni ricevute in merito alla possibilità di poter esternare il tifo.

Ecco il comunicato della Curva Nord: “Adesso basta, la misura è colma: oggi niente tifo, la Curva Nord resta al baretto. Ci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto al tifo dopo l’ennesima chiusura. Ora basta non accetteremo più questa assurda e cieca repressione figlia di un’inutile prova di forza di chi certi diritti dovrebbe garantirli”.