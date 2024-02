Inter Juventus, Pistocchi coglie l’angolo giusto

di Redazione, pubblicato il: 06/02/2024

Inter Juventus è finita senza altre polemiche. Un solo episodio da moviola, non decisivo ai fini del risultato solo perchè i nerazzurri hanno vinto con pieno merito. Ne parla Maurizio Pistocchi in post su X.

“Nell’ultima di campionato, due interventi in area di rigore, di Cabal su Kvarathskhelia e Danilo su Thuram, nei quali il difensore per eccessiva foga e imprudenza prende tutto, prima gamba e poi palla, non sono stati sanzionati con il calcio di rigore. Questo deve spiegare Rocchi, non la rava e la fava: questo intervento è regolare, oppure no?”.