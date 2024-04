Inter, Inzaghi sceglie l’undici: formazione praticamente fatta, solo un piccolo dubbio. La probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/04/2024

Inter, la probabile formazione dei nerazzurri. L’attesa sta per finire e, finalmente, domani sera, la squadra di Simone Inzaghi e quella di Stefano Pioli. Una partita che potrebbe regalare, in caso di vittoria, lo scudetto ai nerazzurri e, di conseguenza, la vittoria della seconda stella. Ma i rossoneri non hanno intenzione di fare la vittima sacrificale e, come ammesso dallo stesso Pioli in conferenza stampa, vogliono evitare in tutti i modi che ciò accada.

Per questo servirà la scelta degli uomini migliori da parte di Inzaghi e la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco per provare a portare a casa i tre punti. Intanto, il tecnico nerazzurro riflette sull’undici da mandare in campo domani. Le scelte sono pressochè fatte, salvo per un piccolo dubbio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in porta dovrebbe esserci il solito Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Pavard, di ritorno dal turno di squalifica, Acerbi e Bastoni.

Il quintetto in mezzo dovrebbe essere formato da Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e uno tra Darmian e Dumfries, con l’italiano che sembra in netto vantaggio in questo momento. In avanti la solita coppia formata da Lautaro Martinez, anch’egli di ritorno dal turno di squalifica, e da Marcus Thuram.