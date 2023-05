Inter, Inzaghi in conferenza: indicazioni chiare sulla formazione

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 09/05/2023

Inter, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata delle semifinali di Champions League. Il tecnico ha affrontato diversi temi, dando anche qualche dritta sull’undici che scenderà in campo. Ecco di seguito un estratto delle sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Domani sappiamo che è una semifinale di Champions, è un derby, è il derby: sappiamo tutti quanto è importante per tutti noi e lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi”.

“Lautaro e Correa? Sappiamo che ci sono dei momenti per tutti. Io lo sono stato attaccante, abbiamo avuto una fase nella quale non riuscivano a concretizzare: adesso tutti sono tornati a segnare ed è quello che vogliamo. Ma io ero tranquillo prima e lo sono adesso, il problema è quando un attaccante non ha occasioni, finora le hanno sempre avute tutte. Ora hanno segnato tutti e devono continuare così”.

Inter, Inzaghi chiaro sulla formazione

Il tecnico ha poi proseguito parlando dei giocatori che ha a disposizione: “A centrocampo e in attacco ho possibilità di scegliere, delle nostre scelte si parla tanto. Visto l’infortunio di Gosens, che non sappiamo se domani potrà essere convocato, abbiamo le rotazioni un po’ limitate. A Verona ha giocato Zanotti, in difesa vista l’assenza di Skriniar speriamo di recuperare D’Ambrosio che mi permetterà di avere più alternative, può fare sia il quinto che il braccetto. Spero torni lui e di poter valutare Gosens”.

“Chi tra Brozovic e Calhanoglu? Ho tante partite ravvicinate, manca ancora l’allenamento di oggi pomeriggio e la sgambata di domattina. Ho possibilità di scegliere, sono sereno perché i ragazzi sanno che devo farlo e se qualcuno non partirà titolare sarà utilissimo come è successo con Juventus o Benfica”.