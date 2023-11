Inter, il punto sugli infortunati: da Calha, fino a Bastoni e Cuadrado. La situazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/11/2023

Inter, il punto sugli infortunati. La pausa per le nazionali in corso, non ha portato buone notizie alla squadra nerazzurra. Infatti, alcuni giocatori della rosa di Simone Inzaghi, hanno dovuto subire infortuni e alla ripresa ci sarà la supersfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium. Proprio in merito agli infortunati, La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione.

Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco è stato lasciato tornare a Milano dopo l’influenza che lo ha colpito e anche per assistere la moglie che sta per partorire. Il numero 20 nerazzurro, ci sarà contro la Juventus, per lui non ci dovrebbero essere problemi di sorta.

Per quanto riguarda Alessandro Bastoni, invece, quasi sicuramente non ce la farà. Il difensore ha avuto una lesione al suo polpaccio, un punto molto delicato, che potrebbe richiedere un po’ di tempo per recuperare. Dopo gli esami strumentali che farà lo staff medico interista, si capirà se davvero il giocatore potrà saltare fino alla partita contro il Napoli.

Infine, Juan Cuadrado. Per lui la convocazione è in bilico. Il colombiano sia domenica che lunedì svolgerà ancora lavoro personalizzato sul campo. Poi, si vedrà a che punto sarà il giocatore. Insomma, Inzaghi spera di poter limitare i danni quanto a giocatori infortunati. Dopo due partite consecutive perse in campionato contro la Juventus, i nerazzurri non si possono permettere altri passi falsi.