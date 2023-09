Inter, Guardiola ritorna alla finale di Istanbul. E che elogi per la squadra di Inzaghi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/09/2023

Inter, Guardiola elogia la squadra nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo un momento sicuramente positivo. La classifica, infatti, sorride a Lautaro e compagni viste le quattro vittorie su quattro partite e il punteggio pieno in classifica. Non solo, ma nell’ultimo turno di campionato, gli uomini di Inzaghi, sono anche riusciti a trionfare nel derby per 5-1 contro il Milan.

Una vittoria che, ovviamente, ha generato tantissimo entusiasmo, ma che non deve far perdere di vista il prossimo e complicatissimo impegno contro la Real Sociedad nell’esordio di Champions League di mercoledì. Intanto, a proposito di Champions League, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è tornato a parlare della finale di Istanbul e non ha lesinato complimenti per il club nerazzurro, avversario proprio della sua squadra in quella finale.

Ecco le parole di Guardiola: “Non l’ho riguardata, assolutamente. Guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto. In Serie A ha vinto il derby 5-1. Ho sempre saputo che stavamo affrontando una squadra incredibilmente forte. Lo hanno provato, dandoci del filo da torcere e la vittoria è stata tirata. La moneta è caduta dalla nostra parte. La sensazione che ho è che l’Inter sia una candidata a tornare in finale. La finale è stata davvero competitiva”.