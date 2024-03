Inter-Genoa, Inzaghi esulta: un big in gruppo, due domani. E per Calhanoglu…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/03/2024

Inter-Genoa, Inzaghi recupera tre uomini. La partita di domenica, è un crocevia molto importante per la squadra nerazzurra che andrà alla ricerca di altri tre punti per provare a raggiungere quanto prima l’obiettivo scudetto. Una partita, però, contro un’avversaria molto pericolosa, visto che il Genoa di Gilardino, all’andata, è stata una delle pochissime squadre che è riuscita a non far fare bottino pieno agli uomini di Inzaghi.

Per questo servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio e situazione di gioco. Ci vorrà la migliore Inter possibile e la scelta dei migliori uomini. Inzaghi, a tal proposito, può essere felice visto che tre uomini riusciranno ad essere a disposizione per la partita di lunedì. Infatti, Thuram, quest’oggi, rientrerà in gruppo e domani potrebbe avere qualche chance di giocare qualche minuto, soprattutto per essere in forma in vista della trasferta Champions di Madrid.

La redazione di Sky Sport, intanto, dice come anche Acerbi e Frattesi rientreranno in gruppo a partire da domani. Poi, starà ad Inzaghi valutare un eventuale minutaggio in campo. Per quanto riguarda Calhanoglu, invece, il centrocampista non sarà pronto per la prossima partita, ma dovrebbe giocare qualche minuto per la sfida contro il Bologna, per essere, anche lui, pronto e in forma per la partita contro l’Atletico Madrid.