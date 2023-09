Inter, Dzeko parla del suo addio: parole sorprendenti del bosniaco. E su Lukaku alla Roma…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/09/2023

Inter, Dzeko parla del suo addio ai nerazzurri. Mentre la squadra di Simone Inzaghi prepara il delicatissimo esordio in Champions League contro la Real Sociedad, un ex nerazzurro, che l’anno scorso ha raggiunto insieme ai suoi compagni la finale di Istanbul, come Edin Dzeko, ha parlato di quello che è stato il suo addio al club nerazzurro avvenuto questa estate.

Una decisione che, a detta del bosniaco, intercettato da Amazon Prime Video, non avrebbe voluto fare. Poi, lo stesso Dzeko, ha parlato del mancato secondo ritorno in maglia interista di Romelu Lukaku che, questa estate, ha poi deciso di andare alla Roma di Josè Mourinho.

Ecco le parole di Dzeko: “Io sarei rimasto molto volentieri, all’Inter stavo veramente benissimo. Guardando la scelta su di me ero sicuro che l’Inter l’avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore diciamo importante come me che gli avrebbe potuto dare un po’ di fastidio e che magari non lo avrebbe fatto essere sempre titolare, per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non è andato all’Inter”.