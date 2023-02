Inter, Dimarco padrone sulla sinistra: i dati incredibili contro l’Udinese

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/02/2023

Inter Dimarco; il laterale continua ad essere tra i migliori. La stagione di Federico Dimarco è assolutamente da giocatore di livello internazionale. L’esterno sinistro già dallo scorso anno aveva impressionato tutti senza però essere un titolare fisso vista la strepitosa stagione di Perisic.

Quest’anno senza il croato, Dimarco ha preso pieno possesso della fascia sinistra. Il laterale mancino macina gioco, gol e assist decisivi per la squadra. Ad oggi pochi in Europa tengono questo ritmo e questo rendimento. Anche ieri sera ha inciso a modo suo con un assist e non solo.

Inter, Dimarco straordinario: i dati del match di San Siro

Ieri sera è andata in scena la gara tra Inter e Udinese. Partita che ha visto trionfare i nerazzurri per 3 a 1. Tra i migliori in campo degli uomini di Inzaghi è spuntato ovviamente il nome di Dimarco. Infatti il laterale mancino ha fatto una grande gara mettendo a referto un assist e soprattutto tanta sostanza.

Come riportato da SofaScore infatti, i dati della gara di Dimarco sono impressionanti. Parliamo di 54 tocchi. Precisione di passaggio del 94,3% con ben 4 passaggi chiave. 9 cross effettuati, tra cui un assist per Mkhitaryan. Tutto questo in 79 minuti giocati con un voto finale di 7,4. Insomma dati da top player per Dimarco. Intanto Inzaghi ritrova la Lu-La (qui l’approfondimento).