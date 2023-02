Inter, sprazzi di Lu-La? Ora testa al Porto: rebus in attacco

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/02/2023

Inter che vince contro l’Udinese a San Siro. Partita che sulla carta sembrava semplice ma di fatto così non lo è stato. Il pareggio dei friulani aveva messo in dubbio il lavoro fatto da Inzaghi e dai suoi durante la gara ma poi la qualità è salita in cattedra. In una serata importante come quella di ieri, è tornato al gol Romelu Lukaku.

Il gigante belga non segnava in campionato da agosto e finalmente si è sbloccato. Non una partita brillante ma ciò che contava era il gol. Adesso, il rigore realizzato contro l’Udinese potrebbe riconsegnare all’Inter un bomber ritrovato. Intanto Lautaro continua a macinare gol e trascinare i nerazzurri.

Inter, Lu-La in gol ma a distanza: chi giocherà in Champions?

Come analizzato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la Lu-La sta vivendo momenti altalenanti. Lukaku nonostante il gol non ha giocato una partita brillante mentre Lautaro continua a trascinare l’Inter e soprattutto a segnare gol a raffica. L’auspicio però è che nonostante ancora non stia ingranando, Lukaku possa tornare decisivo grazie al gol che potrebbe averlo sbloccato mentalmente.

Contro il Porto in Champions League servirà la miglior Inter possibile. Ci sarà sicuramente il numero 10 mentre per il partner d’attacco è tutto un rebus. Dzeko sta meglio e potrebbe partire titolare, però Lukaku può tornare decisivo. Dubbio che Inzaghi risolverà all’ultimo intanto si gode i gol dei suoi bomber (qui le parole del tecnico).