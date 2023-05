Inter, dalla Champions piovono milioni. Nuovi record di incassi e non solo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 17/05/2023

Inter, il biglietto staccato per Istanbul per la finalissima di Champions League permette ai nerazzurri di entrare nella storia e di incassare tanti, tantissimi soldi.

Se il 10 giugno la squadra di Inzaghi potrà giocarsi il sogno di diventare Campione d’Europa, le casse di via della Liberazione già sorridono.

Secondo quanto riporta il sito specializzato calcioefinanza.it con il pass per la finalissima, i nerazzurri si avvicinano ai 100 milioni di ricavi, senza considerare gli introiti da botteghino.

Inter, dalla Champions 100 milioni di euro. Record di incassi da botteghino e di presenze allo stadio: mai meno di 70 mila spettatori.

Al momento tra bonus per la partecipazione, il ranking storico, il market pool e l’andamento sul campo l’Inter si è già portata a casa ben 97,2 milioni di euro. Di questi 15,5 ottenuti grazie alle due vittorie nei derby e l’approdo in finale. A questa cifra si aggiungerà un’altra fetta dal market pool, mentre se arrivasse davvero la vittoria finale, in cassa entrerebbero altri 4,5 milioni di euro più quelli per la partecipazione alla Supercoppa Europa.

A queste cifre record si aggiungono quelle della vendita biglietti. Sempre secondo calcioefinanza, le entrate di questa stagione, comprendendo dunque Champions League, Serie A e Coppa Italia, l’Inter supererà per la prima volta gli 80 milioni di euro di incasso. A conferma del boom di questa stagione, per quanto riguarda i tagliandi da stadio, c’è che re delle prime cinque partite per incassi della storia nerazzurra sono andate in scena quest’anno. Il record è di ieri sera. Le presenze sono state 75.567 per un incasso di 12.547.765 euro, che precede l’incasso di Inter-Benfica pari a 8.200.528 euro. Altro dato importantissimo è quello che riguarda la media spettatori che, considerando le partite di tutte le competizioni giocate in casa, supera le 70 mila persone per match. Dato che deve far riflettere anche chi vorrebbe uno stadio di capienza minore.