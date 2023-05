Inter, il delirio di San Siro, lo show di un protagonista straordinario

di Redazione, pubblicato il: 17/05/2023

(Inter) Il derby di ritorno è finito da pochi secondi, San Siro è una bolgia, l’entusiasmo è alle stelle, in campo e fuori. I giocatori si radunano sotto la curva, tutti tranne uno. Federico Dimarco scappa verso l’altro lato del campo e raggiunge poi i compagni con un microfono in mano. Lì scatta l’apoteosi. Dimarco si prende il ruolo di capo ultras e inizia il suo show. Chi non salta rossonero è, tu non sai quanto ti amo, tutti a Istanbul, i cori li lancia lui, la curva e tutto lo stadio lo seguono in un momento di gioia collettiva irripetibile.