Inter, da Zanetti una rivendicazione a gran voce: “l’ho scoperto io”

di Redazione, pubblicato il: 09/09/2023

(Inter) Javier Zanetti ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca. Nel corso della chiacchierata il Vice Presidente nerazzurro ha spiegato il suo percorso dopo aver lasciato i campi da calcio.

“Finito il mio percorso da calciatore, ho subito capito che dovevo prepararmi per la mia carriera da vicepresidente. Ho iniziato a studiare all’Università ed ho iniziato la formazione per diventare vicepresidente dell’Inter. Ciò che più mi interessava è che non tutto si riferisce alla parte sportiva, e io posso essere un leader con una visione a 360º. Oggi la verità è che mi sento rispettato dalla UEFA, dalla Conmebol, faccio tante cose per l’Inter al di fuori dell’ambito sportivo e questo per me ha un grande valore”.

Non poteva mancare un accenno a Lautaro Martinez e all’importanza che il suo connazionale riveste oggi nella squadra.

“Sono stato io a trovare Lautaro e che oggi sia il capitano dell’Inter e si senta identificato con l’istituzione mi fa molto piacere. Lautaro trasmette tutto quello che significa una istituzione come l’Inter. È un attaccante che migliora ogni anno. Spero che il futuro gli regali cose ancora più importanti”.