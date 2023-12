Inter, chiara la volontà di Lautaro. Ecco la situazione rinnovo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/12/2023

Inter, Capitan Lautaro Martinez è la certezza del presente e del futuro nerazzurro.

I dubbi, se ci sono, sarebbero davvero pochissimi.

Un’ulteriore conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio a Sky Sport che in merito al prolungamento del contratto tra nerazzurri e il bomber argentino ha detto: “Lautaro? Altro segnale positivo, per l’Inter e per il calcio italiano”.

Inter, in dirittura d’arrivo il rinnovo tra nerazzurri e Lautaro Martinez

Per il noto giornalista sportivo, tra i massimi esperti di calcio mercato: “ Vedere un giocatore come lui che non spinge per andare via, per approfittare del suo momento positivo. Real, Barcellona, squadre di Premier potrebbero essere interessate… invece no, vuole rinnovare a cifre più alte – ma già guadagna bene – e vuole restare soprattutto. Un grande attestato di stima e fiducia per l’Inter, ormai il club a livello internazionale può continuare a dire al sua”.

Da come riporta La Repubblica la fumata bianca sul nuovo contratto sarebbe a breve in quanto il Toro ha detto che è pronto a firmare e anche l’AD Beppe Marotta ha auspicato di potere chiedere l’affare anche un mese prima della prossima primavera, dead line iniziale.