Inter, chi ha puntato sulla seconda stella riscuote subito

di Mario Spolverini, pubblicato il: 28/03/2024

(Inter) Per qualcuno il campionato è già finito e da oggi può festeggiare. La Gazzetta dello Sport riporta l’iniziativa di Sisal, unica nel suo genere, che da oggi paga gli scommettitori che hanno puntato sulla seconda stella nerazzurra.

“L’Inter per Sisal ha già vinto e può cucirsi sul petto, almeno virtualmente, la seconda stella tanto inseguita. Proprio per celebrare il successo nerazzurro, nonostante alla fine della Serie A manchino ancora 9 giornate, il bookmaker ha deciso di premiare in anticipo, da oggi, tutti coloro che hanno creduto nell’Inter vincitrice dello scudetto.

Intanto però c’è chi, grazie a Sisal, può far festa già da questa mattina. “I nostri trader ci avevano visto lungo e, nonostante la vittoria del Napoli nello scorso campionato, avevano pronosticato comunque l’Inter come favorita. Il 50% delle puntate sullo scudetto erano proprio sui nerazzurri” afferma Ignazio Di Lauro, Betting Director di Sisal. “E proprio per questo dato, a nostro giudizio davvero molto interessante, che abbiamo deciso di premiare la competenza dei nostri giocatori con questa iniziativa speciale”.