Inter, Chalanoglu mattatore anche fuori dal campo

di Redazione, pubblicato il: 08/01/2024

(Inter) Hakan Calhanoglu non sta attraversando un periodo brillantissimo ma fuori dal campo il suo atteggiamento spiega perchè sta diventando un leader vero. Nelle ultime ore ha postato un messaggio per difendere Arnautovic dopo i brutti 20 minuti giocato con il Verona.

“Siamo una squadra. Stiamo insieme, vinciamo e perdiamo insieme. Se centreremo i nostri obiettivi, lo avremo fatto tutti insieme. La stagione è lunga e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Per far ciò, il vostro supporto è fondamentale per mantenere le vibe positive.”