Inter, Carlos Augusto indica la via per battere l’Udinese. E sul ruolo di terzo di difesa…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/12/2023

Inter, Carlos Augusto parla prima della partita. Manca davvero poco all’inizio della partita tra la squadra nerazzurra e quella bianconera di Gabriele Cioffi. Una squadra, quella friulana, che con il cambio in panchina sembra aver cambiato decisamente marcia. Dunque, l’Inter, dovrà stare molto attenta, soprattutto perchè già nella scorsa stagione l’Udinese è riuscita a strappare i tre punti.

Intanto, prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, l’esterno nerazzurro, Carlos Augusto, ha parlato della partita e di tanto altro. Ecco le parole di Carlos Augusto.

Sulla partita: “Difficile no. Perché nella nostra squadra c’è la qualità e la fisicità per farlo. Dobbiamo restare concentrati e fare una grande partita come a Napoli”.

Sul ruolo di terzo di difesa: “Mi sono trovato molto bene in quel ruolo e devo essere pronto per aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo. Se la squadra ha bisogno posso fare bene anche lì”.

Sul ritorno a San Siro: “Credo che i tifosi sono i più importanti del campionato che è ancora lungo. Quando sono insieme a noi ci aiutano molto e dobbiamo fare una bella partita anche per loro”.