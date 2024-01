Inter, Carboni è una gemma: il padre del ragazzo parla del suo sogno futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/01/2024

Inter, Valentin Carboni è una gemma. In casa nerazzurra, oramai da qualche tempo, si sta iniziando a programmare la prossima stagione. La dirigenza interista si sta mettendo a lavoro per provare a consegnare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva ai massimi livelli. Tra i nomi di cui si è tanto parlato e che potrebbero far parte della rosa nerazzurra l’anno prossimo c’è anche quello del trequartista classe 2005, Valentin Carboni.

Il gioiello di casa Inter, al momento, è in prestito al Monza con cui sta trovando sempre più spazio e si sta rendendo sempre più protagonista in campo a suon di prestazioni. Un messaggio ottimo per l’Inter che punta molto su di lui. Intanto, ai microfoni di IFStv, il padre del ragazzo, Ezequiel Carboni, ha parlato di suo figlio e di quello che è il suo sogno nel cassetto.

Ecco le parole di Ezequiel Carboni: “Spero che un domani lo chiami nuovamente l’Inter. Lui ora sta dando tutto per il Monza, perché gli sta dando fiducia il club a partire da quando Galliani l’ha richiesto e la scelta è giusta, giustissima. Ma il suo sogno è diventare un giocatore dell’Inter e quello è per pochi. Lui ha tutti i giorni in testa voler fare bene per ricevere la chiamata da un dirigente o da Inzaghi per fare il ritiro con l’Inter”.