Inter, Cannavaro insiste ancora: che frecciata ai nerazzurri sul passaggio alla Juventus!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/09/2023

Inter, Cannavaro punzecchia i nerazzurri sul suo addio. E’ un momento d’oro per la squadra di Simone Inzaghi che, in questo inizio di stagione, ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite giocate. Adesso, il prossimo turno di campionato, regalerà probabilmente quello che rappresenta l’ostacolo maggiore per gli uomini di Inzaghi. La sfida al Milan, seppure solo alla quarta giornata, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre che cercano ulteriori risposte rispetto a quelle già ottenute.

Intanto, intervistato da Il Corriere della Sera per il suo cinquantesimo compleanno, l’ex difensore nerazzurro Fabio Cannavaro, ha parlato della sua breve esperienza in quel di Milano. Il giocatore, non ha mancato di lanciare una frecciata al club di viale della Liberazione. Cannavaro, infatti, passò alla Juventus nel famoso scambio con il portiere uruguayano Fabian Carini.

Ecco le parole di Cannavaro sul suo addio alla squadra nerazzurra :”Avevo un infortunio alla caviglia, il secondo anno non si sono fidati e probabilmente quando sono andato via si sono pentiti”. Insomma, dopo tanti anni, questo addio fa ancora discutere. Un addio avvenuto forse nel periodo più buio per tutto il calcio e il movimento italiano. Da quel momento in poi, infatti, è stato solo l’inizio di quello che vediamo oggi.