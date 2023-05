Inter, Calha e Bastoni rinnoveranno. Ma per il nero su bianco manca ancora un fattore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/05/2023

Inter, il punto sui rinnovi di Calhanoglu e Bastoni. Dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina, la squadra nerazzurra sta preparando la sfida contro l’Atalanta decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Agli uomini di Simone Inzaghi basta un punto per avere la matematica certezza di giocare la massima competizione europea.

Intanto, se in campo la squadra è impegnata nelle ultime partite, dietro la scrivania la dirigenza sta lavorando per alcuni rinnovi che riguardano la squadra. Tra quelli più importanti, ci sono quelli di Hakan Calhanoglu e di Alessandro Bastoni. Entrambi i calciatori vedono spirare il loro rapporto con la squadra nerazzurra il 30 giugno del 2024.

Ma entrambi, dopo la vittoria contro la Fiorentina, hanno confermato che il loro rinnovo e a buon punto e che l’avventura in nerazzurro continuerà anche per le prossime stagioni. Bastoni, avrà un contratto fino al 2027 a 5 milioni di euro più bonus, mentre Calhanoglu avrà un contratto fino al 2027 a 6 milioni di euro a stagione. Cosa manca allora per le firme?

Come detto all’inizio, e secondo quanto riportato da Tuttosport, è fondamentale per la squadra nerazzurra, poter avere la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League. Con gli introiti dovuti alla prossima partecipazione, verranno ufficializzati tutti i rinnovi in programma. Dunque, la partita contro l‘Atalanta, diventa fondamentale in tal senso.