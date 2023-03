Inter, buone notizie per la Fiorentina: due recuperi e due vicini al ritorno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/03/2023

Inter, arrivano buone notizie per la sfida contro la Fiorentina. La squadra nerazzurra, dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Spezia e Juventus, sta preparando la partita contro l’insidiosa squadra di Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre, per motivi diversi, dovranno cercare di ottenere i tre punti ed è per questo che il margine di errore è molto basso.

Intanto, per Inzaghi, arrivano buone notizie dall’infermeria. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il tecnico piacentino recupererà sia Bastoni che Gosens. Ma sono vicini al rientro anche Dimarco e Dzeko che oggi hanno lavorato parzialmente in gruppo. Sarà sicuramente fuori Skriniar, per cui si proverà il recupero per la partita d’andata contro il Benfica in Champions League.

Vedremo quali saranno le scelte di formazione di Inzaghi in vista di sabato. Ma la squadra è quasi al completo e, come già detto, non ci sono più possibilità di errore.