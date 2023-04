Inter, Brozovic verso l’addio? La sfida di Salerno decisiva per il suo futuro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 08/04/2023

Inter Brozovic; rapporto al capolinea? Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell’Inter, sta vivendo una stagione difficile. La squadra nerazzurra, che lo scorso anno ha lottato fino all’ultima giornata per lo scudetto, quest’anno sta faticando a rimanere nelle prime quattro posizioni in classifica.

Brozovic è stato spesso criticato per le sue prestazioni sotto la sufficienza, che sembrano confermare la scelta della dirigenza di cederlo a fine stagione. La Gazzetta dello Sport riporta che il rapporto tra Brozovic e l’Inter è ormai sfaldato.

Inter, Brozovic al capolinea: sprecata una chance importante

Il centrocampista croato avrebbe capito di essere la cessione illustre a fine stagione, e sembra aver perso la motivazione e la determinazione che lo avevano contraddistinto in passato. La dirigenza dell’Inter ha le idee chiare sul futuro del giocatore, e sembra aver preso la decisione di cederlo per fare spazio a nuovi acquisti. Brozovic ha avuto un lento recupero pre e post Mondiale per infortunio, e la sua gestione da parte della dirigenza è stata spesso criticata per le modalità e i tempi sospetti.

La società sembra ora rimpiangere di non avere a disposizione altri giocatori come Calhanoglu o Asllani, che avrebbero potuto sostituire Brozovic con maggiore efficacia. In ogni caso, la situazione di Brozovic sembra essere un riflesso dello stato attuale dell’Inter. Ovvero una squadra che sembra essersi sbiadita rispetto alla brillante stagione precedente. La dirigenza dell’Inter dovrà prendere decisioni importanti per rilanciare la squadra e tornare ai livelli di eccellenza degli anni passati (le parole di Biasin sulla squadra).